Электрозарядная инфраструктура в Москве развивается с учетом пожеланий автовладельцев

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, в сентябре на одной электрозаправке заряжались в среднем 121 раз в день

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Количество использований электрических зарядных станций в Москве в сентябре текущего года увеличилось в 2,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщается в телеграм-канале столичного департамента транспорта.

"Более 21 тыс. раз владельцы электроавто воспользовались зарядными станциями Москвы в сентябре. Это в 2,6 раза больше, чем за тот же период прошлого года", - говорится в сообщении.

Как отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов, слова которого приводятся в сообщении, в сентябре на одной электрозаправке заряжались в среднем 121 раз в день. Отмечается, что в городе продолжается развитие электрозарядной инфраструктуры с учетом пожеланий владельцев электромобилей, предложения можно отправлять на почту: electro@mos.ru.