В Москве привели в порядок территорию около станции БКЛ "Текстильщики"

Воздушные линии убрали в кабельную канализацию, расширили тротуары и обновили их покрытие, заменили асфальт на проезжей части, обустроили удобные парковочные карманы

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства Москвы привели в порядок территорию возле станции БКЛ "Текстильщики", сообщается в Telegram-канале комплекса.

"Завершено благоустройство возле станции БКЛ "Текстильщики". <...> Воздушные линии убрали в кабельную канализацию, расширили тротуары и обновили их покрытие, заменили асфальт на проезжей части, обустроили удобные парковочные карманы", - говорится в сообщении.

Кроме того, был установлен остановочный павильон с зарядными слотами, наземные пешеходные переходы оборудовали 40 опорами контрастного освещения, на маршрутах к метро поставили лавочки и навигационные стелы, на площади более 21 тыс. кв. м разбили газон, высадили около 60 деревьев и 160 кустарников.

"Главной задачей было сделать удобные пешеходные маршруты к станции от жилой застройки, адаптировать пространства под запросы местных жителей. Работы затронули улицы Саратовскую, Люблинскую, Артюхиной, 11-ю Текстильщиков, 1-й Саратовский проезд и в формате "От дома до дома" 1-ю улицу Текстильщиков", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Петра Бирюкова.