В школах Подмосковья будут преподавать язык учителя из Китая

По словам губернатора региона Андрея Воробьева, на сегодняшний день китайский язык один из самых востребованных для изучения

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Делегация Московской области в ходе рабочего визита договорилась с властями Чунцина, что китайские педагоги будут преподавать язык в школах Подмосковья, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

"Вместе с первым заммэра Чунцина Ченом Мингбо обсудили автомобильную промышленность и совместные образовательные программы <...>. Знаю, что и в Китае изучают русский язык. Мы со своей стороны заинтересованы в обмене такими программами. Поэтому вместе с Ченом Мингбо договорились, что китайские педагоги будут преподавать китайский язык в школах Подмосковья", - написал он.

Он отметил, что на сегодняшний день китайский язык один из самых востребованных, наравне с английским. "Месяц назад представители ведущих школ Московской области приезжали в Китай, чтобы познакомиться с самыми передовыми методиками образования, обменяться опытом и новыми идеями", - добавил губернатор.

Воробьев сообщил также, что в поездке у делегации было несколько встреч с автомобильными производителями, так как автопром Китая растет и встает вопрос локализации производства.