РПЦ: запрет УПЦ ускорит перевод епархий в подчинение патриарху Московскому

По словам архимандрита Иоанна, закон может стать "детонатором" этого процесса

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Запрет Украинской православной церкви повлечет за собой перевод уже всех епархий УПЦ в новых регионах России в прямое подчинение патриарху Московскому и всея Руси; до сих пор этого не было сделано, чтобы не ухудшить положение канонической церкви на Украине. Такое мнение высказал ТАСС в кулуарах фестиваля "Вера и слово" наместник мужского монастыря Саввы Освященного Запорожской епархии архимандрит Иоанн (Прокопенко).

Верховная рада Украины 20 октября приняла в первом чтении законопроект о запрете Украинской православной церкви, подготовленный правительством по поручению президента страны Владимира Зеленского. Документ поддержали 267 депутатов при 226 необходимых.

Отвечая на вопрос, активизирует ли запрет УПЦ процесс перехода Донецкой, Луганской и других епархий в прямое подчинение патриарху и Синоду Русской православной церкви, архимандрит Иоанн заметил, что если законопроект примут, то "после этого не будет вообще никаких причин дальше затягивать этот вопрос" и в данном случае закон может стать своего рода "детонатором" этого процесса.

"Как я считаю, имея контакты в том числе в патриархии, - единственное, что сдерживало [от перевода епархий в прямое подчинение патриарху], это именно то, чтобы закон о запрете УПЦ не приняли. Патриархия боится навредить нашим приходам на той стороне [на Украине]. <...> Чтобы не спровоцировать там на них еще большие гонения и притеснения", - сказал собеседник агентства.

Говоря о Запорожской епархии, которая сейчас "разделена" между Россией и Украиной, он не исключил, что находящаяся на территории РФ часть этой епархии будет как-то реорганизована - например, временно переподчинена архиерею Бердянской епархии, поскольку запорожский митрополит Лука находится в подконтрольном Украине Запорожье. "Или же будет назначен какой-то викарий [представитель] из Московской патриархии, который будет просто курировать эти территории по причине того, что в них нет полноценного управления", - добавил священнослужитель.

Переход епархий

В июне 2022 года крымские епархии УПЦ (Джанкойская, Симферопольская и Феодосийская) после их обращений приняли в непосредственное подчинение Патриарху Московскому и всея Руси и Синоду и объединены в созданную Крымскую митрополию РПЦ. После этого такое же решение было принято Синодом в отношении Бердянской епархии УПЦ на территории Запорожской области РФ и Ровеньковской епархии на территории ЛНР. Однако несколько других епархий в новых регионах РФ, в том числе Луганская и Донецкая, до сих пор имеют прежний статус, сохраняя номинальную связь с церковным Киевом.

27 мая 2022 года в Киеве Собор Украинской православной церкви, самоуправляемой церкви в составе Московского патриархата, объявил о том, что приняты "дополнения и изменения в устав об управлении УПЦ, свидетельствующие о ее полной самостоятельности и независимости". После этого несколько епархий УПЦ, в основном в восточных регионах, заявили о решении остаться "под омофором" московского патриарха. Синод РПЦ после решений киевского собора принял постановление о том, что они "нуждаются в изучении в установленном порядке" на предмет их соответствия грамоте патриарха Алексия II о статусе УПЦ и уставу РПЦ.