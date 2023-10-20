В Туве учредили день пропаганды трезвости

В республике проведут лекции и семинары о здоровом образе жизни, а также организуют спортивные мероприятия

ТАСС, 20 октября. Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг подписал указ об учреждении Дня пропаганды трезвости для формирования в регионе здорового образа жизни. Отмечать его будут 22 марта, сообщили ТАСС в правительстве республики.

"В целях реализации алкогольной политики Республике Тыва и формирования в обществе трезвого, здорового образа жизни постановляю: установить 22 марта Днем пропаганды трезвости Республики Тыва", - процитировали в правительстве указ главы региона.

В День пропаганды трезвости в республике планируют проводить лекции, семинары о здоровом образе жизни, а также организовывать спортивные мероприятия.

В Туве разработали комплекс мер для снижения уровня алкоголизации населения. В регионе проходит конкурс "Трезвое село". Победителю среди муниципалитетов вручают денежные призы. Села с населением более 1 тыс. человек могут выиграть 1 млн рублей, а села с населением менее 200 - до 500 тыс. рублей. В дни национальных, государственных праздников в республике запрещают продажу алкоголя. Также о вреде алкоголя рассказывают в учебных заведениях.