МЧС распространило экстренное предупреждение о снеге и гололеде в Москве 21 октября

Также в городе ожидается дождь

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мокрый снег ожидается в субботу в российской столице, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ночные и утренние часы 21 октября местами в Москве ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах местами гололедица", - сказали в главке.

В ведомстве настоятельно рекомендовали автомобилистам снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями.