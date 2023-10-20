20 октября, 10:57

МЧС распространило экстренное предупреждение о снеге и гололеде в Москве 21 октября

Также в городе ожидается дождь

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Мокрый снег ожидается в субботу в российской столице, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в ночные и утренние часы 21 октября местами в Москве ожидаются небольшие осадки (дождь, мокрый снег). На дорогах местами гололедица", - сказали в главке.

В ведомстве настоятельно рекомендовали автомобилистам снижать скорость, соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. Пешеходам следует обходить стороной шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. 

Теги:
РоссияМосква
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация