В мечетях Дагестана прошла молитва за народ Палестины

По последним данным, в результате конфликта погибли более 3,4 тыс. палестинцев, а с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек

МАХАЧКАЛА, 20 октября. /ТАСС/. Молитва о прекращении палестино-израильского конфликта прошла в пятницу во всех мечетях Дагестана, передает корреспондент ТАСС.

"Кровавые события в Палестине не оставили равнодушным никого из нас. <…> Муфтият Дагестана обращается ко всем имамам мечетей республики с просьбой <…> на пятничном богослужении прочитать мольбу (дуа) о прекращении войны и кровопролития на земле Палестины", - говорится в сообщении Муфтията региона.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля 7 октября. ХАМАС называет атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Израиль объявил о полной блокаде Газы и начал наносить удары по сектору и отдельным районам Ливана и Сирии. Столкновения происходят и на Западном берегу реки Иордан. Погибли более 3,4 тыс. палестинцев, ранены свыше 12 тыс., с израильской стороны жертвами конфликта стали до 1,5 тыс. человек, более 4,2 тыс. получили ранения.