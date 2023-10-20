Собянин: в Москве в марте планируют запустить развязку МКАД с улицей Верхние Поля

Для пешеходов возводятся три перехода: подземный - в районе ТЦ "Мега" и два надземных - в районе ТК "Садовод" и от ТЦ "Мега" к ТК "Садовод"

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Реконструкцию развязки МКАД с улицей Верхние Поля в Москве планируют закончить раньше установленного срока и запустить движение уже в марте 2024 года. Об этом журналистам сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В районе Капотня возводится большая развязка, которая обеспечит хорошей транспортной доступностью пять районов Москвы и Подмосковья. Объект сложный - четыре путепровода и четыре искусственных сооружения уже сдали и запустили, еще осталось четыре. Они [находятся] в достаточно высокой степени готовности. Считаю, что на три месяца раньше установленного срока можно запустить эту развязку. То есть, в марте здесь должны машины уже поехать", - сказал Собянин.

По словам генерального директора АО "Московская инженерно-строительная компания" Фарита Хайдарова, все работы, которые есть на данном объекте, ведутся по графику. Готовность искусственных сооружений составляет 85%. К марту все искусственные сооружения будут запущены. Примыкающая улично-дорожная сеть будет закончена уже в мае-июне следующего года.

Как уточнили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, ведется реконструкция прямого хода МКАД - 3,8 км, по пять полос движения в каждом направлении - и прилегающей улично-дорожной сети, включая улицу Верхние Поля и Новоегорьевское шоссе. На участке МКАД от улицы Верхние Поля до улицы Капотня появятся боковые проезды - 3 км, две полосы движения в одном направлении.

Для пешеходов возводятся три перехода: подземный - в районе ТЦ "Мега" и два надземных - в районе ТК "Садовод" и от ТЦ "Мега" к ТК "Садовод".

"Реконструкция развязки МКАД на пересечении с улицей Верхние Поля была начата в апреле 2021 года. <...> В сентябре 2022 года был открыт путепровод над МКАД длиной 115 м с шестью полосами движения - ранее движение осуществлялось по пяти полосам. Несколько месяцев назад - в июле 2023 года были введены две эстакады-съезды с улицы Верхние Поля и Новоегорьевского шоссе на внутреннюю сторону МКАД в сторону улицы Капотня", - напомнили в пресс-службе.