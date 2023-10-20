Подмосковным водителям рекомендовали начать подготовку машин к зимнему сезону

В регионе ожидаются заморозки

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рекомендует водителям начать подготовку автомобилей к предстоящему зимнему сезону в связи с прогнозируемыми заморозками.

"В выходные в Московском регионе температура местами снизится до минус 6 градусов, временами будут осадки, а на дорогах ночью и утром возможна гололедица. В ближайшие недели погода будет ухудшаться. Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов в ближайшие дни начать подготовку своих транспортных средств к зимнему сезону", - говорится в сообщении пресс-службы.

В министерстве пояснили, что замена летней резины на зимнюю рекомендуется при среднесуточной температуре плюс 5 градусов, которая как раз прогнозируется в предстоящие две недели. В пресс-службе также рекомендуют водителям проверить ремень ГРМ, систему отопления, тормозную систему, установить зимние дворники и залить незамерзайку.

"Будьте внимательны на дорогах, избегайте беспорядочного маневрирования и резких перестроений, исключите резкое торможение и быстрый набор скорости с места, соблюдайте дистанцию и боковой интервал между автомобилями, заблаговременно снижайте скорость при подъезде к перекресткам и местам притяжения пешеходов", - добавили в пресс-службе.