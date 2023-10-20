Опрос показал, что жители Южной Кореи считают возможным внезапное нападение КНДР

Такое мнение высказали 48,3% респондентов

СЕУЛ, 20 октября. /ТАСС/. Примерно 48,3% южнокорейских респондентов считают возможным внезапное вторжение КНДР в Республику Корея, в то же время приблизительно 47,4% с этим не согласны. Об этом сообщило издание Dailyan со ссылкой на результаты опроса, проведенного организацией Opinion Research Justice.

В опросе с 16 по 17 октября приняли участие 1 002 человека со всей страны. На фоне событий на Ближнем Востоке 14,8% респондентов заявили, что вероятность внезапного нападения со стороны КНДР очень велика. Вариант "существует определенная вероятность" выбрали 33,4%. Полностью исключают такой сценарий 15,3% опрошенных. 32% респондентов сказали, что вероятность агрессии "практически отсутствует". Затруднились с ответом 4,4%.

Доля обеспокоенных возможностью вторжения стала наивысшей за последние шесть лет. В 2017 году так считали 37%, а в 2020 году - 42,7%. Женщины (50,2%) видят опасность чаще, чем мужчины (46,3%). Граждане старше 60 лет охотнее верят в вероятность вторжения (59%). Меньше всех со страхом к северному соседу относятся люди в возрасте от 40 до 50 лет (39,4%).

Сторонники действующего президента Юн Сок Ёля чаще (73,2%) разделяют опасения начала войны. Южнокорейский лидер проводит жесткую линию по отношению к Пхеньяну в отличие от своего предшественника Мун Чжэ Ина.