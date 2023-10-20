ЦППК установила новые валидаторы еще на 34 станциях и остановочных пунктах

Компания установила валидаторы на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений, а также Павелецкого, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Оформление билетов в приложении и функция быстрого прохода появились еще на 34 станциях Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК). Об этом сообщили в пресс-службе компании.

"После установки валидаторов у пассажиров еще 34 станций ЦППК появилась возможность приобретать билеты через мобильное приложение, покупать абонементы на количество поездок и пользоваться функцией быстрого прохода для региональных льготников Московской области", - говорится в сообщении.

Компания установила валидаторы на станциях дальнего пригорода Киевского и Горьковского направлений (смежных с МЦД-4), а также Павелецкого, Рижского, Савеловского и Белорусского направлений.

"Комфорт и удобство людей в пути является приоритетной задачей компании. Установка валидаторов на 34-х станциях направлена, в первую очередь, на повышение качества поездок для 34 тыс. пассажиров, которые пользуются ими ежедневно. Теперь они смогут оформлять билеты через наше мобильное приложение и покупать абонементы на 10, 20 или 60 поездок. Для льготников также стала доступна функция быстрого прохода, благодаря которой больше не нужно оформлять билет для каждой поездки - достаточно раз в год активировать услугу в кассе и далее прикладывать социальную карту к устройству", - отметил исполнительный директор ЦППК Владимир Булак, слова которого приводит пресс-служба.

Так, новые валидаторы появились на следующих станциях и остановочных пунктах: Аэропорт, Балабаново, Бекасово 1, Большая Волга, Вербилки, Волоколамск, Дорохово, Зосимова пустынь, Кабаново, Ковригино, Колонтаево, Космос, Кусково, Кучино, Ленинская, Ленская, Металлург, Москворецкая, Назарьево, Никольское, Ожигово, 14 км, 30 км, 33 км, 73 км, 87 км, 43 км, Савелово, Салтыковская, Талдом, Храпуново, Цемгигант, Черное, Электрогорск.

Всего на полигоне ЦППК установлено 1 689 валидаторов, 941 из которых - новые модели на солнечных панелях.