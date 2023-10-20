На участке Ленинского проспекта в Москве обновили дорожное покрытие

Всего отремонтировали более 66 тыс. кв. м асфальта на участке от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) завершили работы по замене асфальтобетонного покрытия на одной из ключевых магистралей столицы - Ленинском проспекте. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе КГХ.

"Всего отремонтировали более 66 тыс. кв. м асфальта на участке от Университетского проспекта до Ломоносовского проспекта. Одна из причин ремонта - колейность, которая возникает из-за интенсивного движения и резких перепадов температуры воздуха в осенне-зимний период. Кроме того, истек гарантийный срок службы полотна - последний раз асфальт на этом участке Ленинского проспекта меняли в 2020 году", - отметил заммэра Москвы Петр Бирюков, слова которого приводит пресс-служба.

Как заверили в комплексе, работы проводились преимущественно в ночное время с частичным ограничением движения. На отремонтированный участок нанесли дорожную разметку с использованием износостойких материалов - холодного пластика и термопластика.

"При обновлении дорожного покрытия используем собственные асфальтобетонные смеси. Они производятся на 10 городских заводах, которые суммарно выпускают за сезон более 2 млн тонн смеси", - заключили в пресс-службе КГХ.