В МВД объяснили изменения в закон о взаимодействии с ЦБ

По данным ведомства, они обусловлены ростом числа киберпреступлений

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Внесение изменений в закон об информационном обмене между Банком России и МВД, который вступает в силу 21 октября, обусловлено большим количеством киберпреступлений и направлено на противодействие им. Об этом сообщили в пресс-центре МВД РФ.

В МВД пояснили, что в субботу вступает в силу закон "О внесении изменений в статью 26 федерального закона "О банках и банковской деятельности" и статью 27 федерального закона "О национальной платежной системе". "Положения закона направлены на совершенствование информационного взаимодействия МВД России и Банка России по вопросам противодействия мошенничеству с платежными картами и обеспечения информационной безопасности. Внесение данных изменений в законодательство РФ было обусловлено большим количеством дистанционных хищений денежных средств, в том числе с использованием методов социальной инженерии", - сказали в пресс-центре.

Так, согласно закону, профильные подразделения МВД России вправе запрашивать сведения из автоматизированной системы ФинЦЕРТ Банка России об операциях, которые имеют признаки мошеннических, включая данные о получателях похищенных средств. "Раньше сроки рассмотрения кредитными организациями обращений правоохранительных органов по таким транзакциям достигали 30 дней, что затрудняло проведение неотложных оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий", - подчеркнули в ведомстве.

Теперь благодаря режиму "одного окна" получать информацию, необходимую для расследования фактов мошенничества, станет возможно в максимально сжатые сроки. Если в базе ФинЦЕРТ отсутствуют такие данные, то Банк России самостоятельно обратится за уточнением в другие кредитные организации.

В свою очередь банки смогут учитывать получаемую от правоохранительных органов информацию для предотвращения новых мошеннических операций, добавили в МВД.