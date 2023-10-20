В Московском регионе 21-22 октября ожидаются морозы до 6 градусов

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что такой температурный фон примерно на 3 градуса ниже климатической нормы и характерен для ноября

МОСКВА, 20 октября. /ТАСС/. Ноябрьская погода придет в Московский регион уже в выходные - ночью температура будет понижаться до минус 4-6 градусов. Днем в отдельных районах ожидается всего около нуля градусов, рассказал ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Выходные будут уверенно прохладными. В субботу днем в самой Москве максимальная температура ожидается плюс 2-4 градуса, а по области - 0 - плюс 5 градусов, то есть на севере Подмосковья будет около 0 градусов всего лишь. В ночь на воскресенье в столице прогнозируется минус 2-4 градуса, а по области - до минус 6 градусов. Это уже первые легкие морозы, а не просто заморозки", - сообщил он.

Днем в воскресенье в Москве ожидается до плюс 3-5 градусов, в Подмосковье - 0 - плюс 5 градусов. Такой температурный фон примерно на 3 градуса ниже климатической нормы и характерен для ноября, отметил Вильфанд.

Кроме того, в ночь на субботу и утром этого же дня прогнозируются мокрый снег, дождь и заморозки до 2 градусов, что приведет к заметной гололедице в Московской области.