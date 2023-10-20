Участники СВО из Мурманской области смогут получить земельные участки

На участке можно будет построить жилой дом, а также вести личное подсобное хозяйство

МУРМАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Власти Мурманской области выделят земельные участки участникам специальной военной операции (СВО), удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами за заслуги, проявленные в ходе СВО. Об этом сообщили в региональном министерстве имущественных отношений.

"Губернатором Мурманской области Андреем Чибисом подписан закон, касающийся изменения основ регулирования земельных отношений в регионе, что позволит участникам СВО, удостоенным звания Героя РФ или награжденным орденами РФ за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, бесплатно получить земельный участок", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что на участке можно будет построить жилой дом, а также вести личное подсобное хозяйство, разбить сад или огород. "Если участник СВО признан нуждающимся в улучшении жилищных условий, то возможно получение участка для индивидуального жилищного строительства. Отдельно законом предусмотрены гарантии бесплатного получения участков членам семей указанных граждан, погибших вследствие увечья или заболевания, полученных ими в ходе участия в СВО", - добавили в министерстве.

Губернатор Заполярья в июле сообщал, что 12 жителям Мурманской области, получившим в ходе специальной военной операции (СВО) звание Героя России, а также семьям тех, кто получил звание посмертно, выплатят по 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

С февраля 2022 года из регионального бюджета выделено на различные цели, связанные с проведением СВО, порядка 1,6 млрд рублей. Всего в регионе осуществляется 22 вида поддержки участников СВО и членов их семей. Они включены в приоритетную группу региональной программы "Свой дом в Арктике", по которой можно получить единовременную выплату до 1,5 млн рублей на строительство или приобретение жилого дома. Дети участников СВО - школьники и студенты колледжей - получают бесплатное горячее питание, а совсем юные северяне - бесплатно посещают детский сад.