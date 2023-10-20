В Мурманской области открыли стелу в память о погибших в спецоперации

Глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин уточнил, что в будущем около монумента будут установлены памятные таблички

МУРМАНСК, 20 октября. /ТАСС/. Стелу "Погибшим в ходе специальной военной операции" открыли в ЗАТО Заозерск в Мурманской области. Она установлена в сквере в центре города, сообщили в городской администрации.

"В Заозерске состоялось открытие стелы "Погибшим в ходе специальной военной операции". Основание стелы состоит из трех знаков Z, V и O, ставших символами спецоперации. Именно эти знаки ограничивают огонь, который находится внутри", - говорится в сообщении.

Отмечается, что стела установлена в сквере на улице Чумаченко и изготовлена из нержавеющей стали.

Глава ЗАТО город Заозерск Алексей Пеньшин уточнил, что в будущем около монумента будут установлены памятные таблички с именами погибших соотечественников.