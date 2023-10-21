В Москве ожидаются облачная погода с прояснениями и до плюс 4 градусов

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Облачная погода с прояснениями, преимущественно без осадков ожидаются в Москве в субботу. Об этом сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице прогнозируют от плюс 2 до плюс 4 градусов. В ночь на воскресенье температура воздуха может опуститься до минус 4 градусов, местами гололедица.

В Подмосковье в субботу температура будет колебаться в пределах от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на воскресенье столбики термометров могут опуститься до минус 6 градусов.

Ветер северо-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.