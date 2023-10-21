Российскую цифровую платформу планируют внедрить во всех школах ДНР к 2026 году

Как сообщил и.о. главы министерства связи региона Денис Курашов, учреждения подключат к образовательному контенту "Моя школа"

ДОНЕЦК, 21 октября. /ТАСС/. Все школы Донецкой Народной Республики (ДНР) оснастят российским программным обеспечением, в частности, подключат к российской информационной цифровой платформе "Моя школа" к 2026 году. Об этом сообщил ТАСС и.о. главы министерства связи региона Денис Курашов.

"Проект на три года: этот год и два следующих. Сейчас ждем от министерства образования потребность: сколько нужно лицензий. Они (школы) должны быть подключены к образовательному контенту "Моя школа" - федеральная система, плюс [необходимо внедрять] региональные решения. Это образовательные решения, которые есть во всех российских образовательных учреждениях", - сказал Курашов.

Кроме того, по его словам, до конца следующего года все школы, которые работают в очном формате, будут подключены к высокоскоростному интернету.

О платформе

С января 2023 года к системе "Моя школа" подключены все школы РФ, кроме школ в новых регионах страны. Среди возможностей платформы - облачное хранение файлов, совместная работа с документами, возможность использования на устройствах Smart TV с собственным видеохостингом "Мое просвещение".

Система предназначена для учителей, учеников и их родителей. Она включает библиотеку цифрового образовательного контента, личные кабинеты, цифровой профиль ученика, в котором учитываются учебные и внеучебные результаты, встроенную систему коммуникации, систему видеоконференцсвязи. Платформа содержит электронные журналы и дневники, в дальнейшем планируется дополнить ее другим функционалом. К 2024 году в системе планируется представить материалы для всех уровней общего образования по каждому уроку всех учебных предметов школьной программы с 1-го по 11-й класс.