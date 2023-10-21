Минцифры не исключило проведение "Битвы роботов" в Перми в будущем

Всего на участие в чемпионате в 2023 году было подано более 190 заявок, из которых отобрали 58 команд из 5 стран и 19 регионов России

ПЕРМЬ, 21 октября. /ТАСС/. Минцифры РФ не исключает проведение "Битвы роботов" в Перми в следующем году и в последующие годы. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Максут Шадаев в ходе второго этапа "Битвы роботов", который проходит в столице Прикамья в рамках форума "Россия - спортивная держава".

"Если город захочет, край захочет, то будем обсуждать. Компания, которая является техническим оператором, пермская, поэтому мотивации много", - сказал Шадаев. Он также отметил, что уровень организации мероприятия хороший, проведение "Битвы роботов" в Перми в следующем году возможно.

По словам исполнительного директора компании "Дабл Ю Экспо", которая является оператором чемпионата "Битва роботов", Екатерины Тривайло, в этом году на участие в чемпионате было подано более 190 заявок, из которых были отобраны 58 команд из пяти стран (Россия, Индия, Казахстан, Китай, Турция) и 19 регионов России. В первом этапе "Битвы роботов", который прошел в Москве 16 сентября, приняли участие 24 команды, еще 34 команды соревнуются за выход в финал во втором этапе в Перми. По итогам этих соревнований будут отобраны 16 полуфиналистов, которые в ноябре отправятся на итоговые соревнования в Москву. Общий призовой фонд чемпионата составляет 6 млн рублей.

"Битва роботов" - это спортивно-технический чемпионат, на котором инженерные команды соревнуются в проектировании и силе своих роботов. Соревнования проходят на специализированном высокотехнологичном ринге, где созданные командами роботы наносят друг другу механический урон. Время одного поединка составляет три минуты, а жюри оценивает степень нанесенного роботами ущерба и определяет победителя. Согласно распоряжению правительства РФ, с этого года чемпионат будет проводиться в России ежегодно.

Координацию подготовки и проведения чемпионата осуществляет Минцифры РФ, оператором чемпионата выступает компания "Дабл Ю Экспо", за техническую экспертизу при проведении чемпионата отвечает компания "Промобот".

Международный спортивный форум "Россия - спортивная держава" проводится с 2009 года, его принимали Москва, Казань, Саранск, Якутск, Чебоксары, Доброград, Ульяновск, Нижний Новгород и Кузбасс. В этом году форум проходит в Перми с 19 по 22 октября и является одним из флагманских мероприятий празднования 300-летия столицы Прикамья.