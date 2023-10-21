Порядка 2,5 млн человек посетили Северный и Южный речные вокзалы в Москве с начала года

Мэр столицы Сергей Собянин отметил, что Северный речной вокзал стал площадкой проведения крупных городских событий

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Обновленные Северный и Южный речные вокзалы в Москве с начала года посетили 2,5 млн человек. Об этом сообщил в своем официальном Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"2,5 млн человек посетили обновленные Северный и Южный речные вокзалы с начала года. От московских гаваней можно отправиться в круизное путешествие в 30 крупных городов и туристических центров России. К тому же на территориях вокзалов комфортно и интересно проводить свободное время - здесь уже прошло 500 мероприятий", - написал мэр.

Он отметил, что отреставрированный три года назад Северный речной вокзал стал площадкой проведения крупных городских событий: Дня московского транспорта, ретроралли "Московская осень" и Мотодня.

"В открытом в конце апреля Южном речном вокзале теперь регулярно проходят спортивные тренировки, выступления музыкантов, художественные мастер-классы, кинопоказы и викторины", - заключил Собянин.