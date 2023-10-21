Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Воронцов вышел из колонии

Он был осужден за вымогательство, два эпизода незаконного изготовления порнографических материалов, а также за оскорбление представителя власти

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Основатель проекта "Омбудсмен полиции" Владимир Воронцов, осужденный за несколько преступлений, вышел на свободу после отбытия наказания. Об этом ТАСС сообщил его адвокат Федор Аксененко.

"С учетом времени, проведенного Воронцовым в СИЗО, срок его наказания истек. И сегодня, насколько мне известно, он вышел на свободу. Сейчас уже находится дома в кругу своих близких", - сказал защитник.

2 августа 2022 года суд признал Воронцова виновным по ч. 1 ст. 163 УК РФ (вымогательство), двум эпизодам, связанным с незаконным изготовлением порнографических материалов, а также по ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти) и приговорил к 5 годам колонии. Согласно решению суда, Воронцову запрещено заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, страниц и иных ресурсов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети интернет сроком на 10 лет.

Установлено, что в октябре 2017 года Воронцов вымогал у бывшего сотрудника московской полиции Курбанова 300 тыс. рублей за нераспространение его фотографий интимного характера. Не получив денег, он опубликовал снимки в одном из своих сообществ в соцсети. Кроме этого, Воронцов допустил оскорбительные выражения в публикации группы "Омбудсмен полиции" в адрес оперуполномоченного Кобелева, к которому испытывал неприязнь. Ранее Кобелев проводил обыск в квартире Воронцова. Фигурант вину в этих преступлениях не признал.