На Шпицбергене запустили первый электромобиль-такси

Цена поездки внутри поселка составляет 50 рублей

МОСКВА, 21 октября. /ТАСС/. Первый электромобиль-такси запустили в российском поселке Баренцбург на Шпицбергене. Об этом на лекции "Трест "Арктикуголь" сегодня и завтра" сообщил генеральный директор треста Ильдар Неверов.

"Мы начали работать с китайскими производителями. <..> Это первый электромобиль в Баренцбурге, он работает как такси", - сказал он.

Неверов отметил, что цена поездки внутри поселка составляет 50 рублей, а в отдаленные зоны, например, в порт - 100 рублей. По словам Неверова, китайский производитель хорошо зарекомендовал себя на рынке, что и повлияло на сотрудничество треста с компанией.

Неверов подчеркнул, что развитие электромобилей повлияет и на отношения с Норвегией. "Это покажет коллегам, норвежской стороне, что мы тоже в тренде", - сказал он. По его словам, полный переход на электромобили возможен в Норвегии уже в 2025 году.

Правительство РФ в 2022 году передало Минвостокразвития в управление трест "Арктикуголь" - предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене."Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.