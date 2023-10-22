"Арктикуголь" предложил приравнять два населенных пункта Шпицбергена к субъектам России

Гендиректор треста Ильдар Неверов уточнил, что сейчас единственным инструментом поддержки поселков Баренцбург и Пирамида являются государственные субсидии от Минвостокразвития

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Территории российского присутствия на Шпицбергене - поселки Баренцбург и Пирамида - должны быть по статусу приравнены к субъектам страны, что позволит получать необходимую господдержку. Такое мнение на лекции "Трест "Артикуголь" сегодня и завтра" выразил генеральный директор треста Ильдар Неверов.

"Поселки нашего присутствия [на Шпицбергене] - не регионы РФ. Мы активно занялись тем, чтобы наши поселки <...> в рамках социально-экономической программы <...> приравнять к субъектам РФ, с тем чтобы получать те меры поддержки, которые есть у регионов", - сказал он.

Неверов пояснил, что социально-экономическая программа направлена на поддержку регионов, статусом которых официально не обладают российские поселки Шпицбергена. Он также отметил перспективы развития этого направления, уточнив, что сейчас территории российского присутствия на архипелаге получают государственные субсидии от Минвостокразвития. По его словам, это пока единственный инструмент поддержки поселков.

Правительство РФ в прошлом году передало Минвостокразвития в управление трест "Арктикуголь"- предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене."Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.