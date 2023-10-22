"Арктикуголь" подал жалобу на уведомление Норвегии о переносе креста на Шпицбергене

Норвежское правительство указало, что он был установлен без разрешения в зоне культурного и природного наследия

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Трест "Арктикуголь" обжаловал уведомление Норвегии о необходимости переместить установленный на склоне горы Пирамида на Шпицбергене православный крест. Об этом на лекции "Трест "Артикуголь" сегодня и завтра" сообщил генеральный директор предприятия Ильдар Неверов.

"Идет сейчас полемика. У нас есть уведомление о перемещении креста, на которое мы совершенно понятно и аргументированно подали жалобу", - сказал Неверов.

Директор треста подчеркнул, что при установке креста были соблюдены все необходимые формальности. "Я лично подал заявку в контору губернатора [Шпицбергена]. По закону по прохождении 21 дня мы имеем право исполнять инициативу", - пояснил он, подчеркнув, что установленный крест не противоречит законодательству Норвегии.

Неверов также рассказал, что сначала норвежская сторона попросила оценить установку через градостроительный план, но объект проходит по всем требуемым параметрам. По словам директора "Арктикугля", российская сторона готова перенести крест в рамках законодательства, однако на сегодняшний день "есть все аргументы для того, чтобы не переносить".

Православный крест высотой семь метров установили в августе на склоне горы Пирамида при участии волонтеров треста. На открытии присутствовал епископ Нарьян-Марский Иаков, освятивший его. Крест символизирует возрождение поселка Пирамида. Издание The Barents Observer сообщало, что норвежский губернатор Шпицбергена 18 сентября направил тресту "Арктикуголь" письмо с уведомлением о необходимости убрать крест. Норвежские власти указывали, что он был установлен без их разрешения в зоне культурного и природного наследия у поселка Пирамида.

Правительство РФ в прошлом году передало Минвостокразвития в управление трест "Арктикуголь" - предприятие, которое с 1931 года обеспечивает присутствие России на Шпицбергене. "Арктикуголь" владеет на Шпицбергене территорией в 251 кв. км.