22 октября, 03:03

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 4 градусов

Сергей Бобылев/ ТАСС, архив
© Сергей Бобылев/ ТАСС, архив

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Облачная погода и температура воздуха до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. По области во второй половине дня возможен небольшой дождь, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

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Днем в столице будет от плюс 2 до плюс 4 градусов, ночью столбики термометров покажут плюс 2 градуса.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на понедельник ожидается 0 градусов. 

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