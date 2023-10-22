В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 4 градусов

Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Облачная погода и температура воздуха до плюс 4 градусов ожидаются в Москве в воскресенье. По области во второй половине дня возможен небольшой дождь, сообщили на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 2 до плюс 4 градусов, ночью столбики термометров покажут плюс 2 градуса.

Ветер юго-восточный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье в воскресенье температура воздуха будет колебаться от 0 до плюс 5 градусов. В ночь на понедельник ожидается 0 градусов.