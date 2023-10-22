Более 500 жителей центра Москвы переехали в новое жилье по реновации с начала года

Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что в рамках реновации ЦАО власти строят и проектируют 13 домов

МОСКВА, 22 октября. /ТАСС/. Порядка 4,8 тыс. жителей Центрального административного округа Москвы переехали в новое жилье в рамках реновации с начала действия программы, из них более 500 москвичей получили квартиры с начала текущего года. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В рамках реновации ЦАО власти строят и проектируют 13 домов. "Пять новостроек уже готовы и переданы под заселение. В их числе - здание на Бауманской улице, 47 - победитель конкурса "Лучший реализованный проект в области строительства". Всего с начала года в ЦАО получили новые квартиры больше 500 москвичей. А за время реализации программы - около 4,8 тыс. человек", - написал он в своем Telegram-канале.

Он добавил, что вблизи новых домов возводится социальная инфраструктура. Сейчас в работе находится учебный корпус для 300 ребят в Большом Тишинском переулке. В нем, помимо стандартных для школы кабинетов и пространств, оборудуют спортивные площадки для гимнастики и игры в баскетбол.

"В планах - построить еще 17 объектов образования за счет города, включая учебные корпуса Бауманки. И 17 объектов образования и здравоохранения - с помощью инвесторов", - отметил мэр.