В КЧР намерены создать правительственную комиссию для сохранения и развития родных языков

В республике, в частности, планируют активизировать деятельность по организации культурного и правового просвещения

ЧЕРКЕССК, 22 октября. /ТАСС/. Правительственную комиссию, которая будет заниматься разработкой программы по сохранению и развитию родных языков планируют создать в Карачаево-Черкесии. Об этом ТАСС рассказал и.о. ректора Карачаево-Черкесского госуниверситета имени У. Д. Алиева Таусолтан Узденов.

"Согласно резолюции, принятой по итогам заседания круглого стола "Соцветие народов и религий: Карачаево-Черкесия в условиях новых вызовов", была обоснована необходимость разработки государственной программы сохранения и развития языков народов Карачаево-Черкесской Республики", - рассказал собеседник агентства.

По его словам, круглый стол, посвященный обсуждению вопросов этноконфессиональной безопасности в современном мире, прошел на базе университета с участием представителей научного и экспертного сообществ. По итогам мероприятия также рекомендовано активизировать деятельность по организации культурного и правового просвещения и обратить особое внимание на работу с молодежью в плане формирования личности, вписанной как в родную культуру, так и в общероссийскую идентичность.

"Сохранение и развитие этнокультурного многообразия, духовных традиций народов России, этноконфессиональное образование и просвещение являются важными составляющими этноконфессиональной безопасности. Решение этих вопросов должно быть сосредоточено не только в области теоретических выводов, но и в выработке механизмов, применяемых в практической плоскости", - обратил внимание и.о. ректора.

Карачаево-Черкесская Республика является одним из самых многонациональных регионов России, там проживают представители почти 100 народов, пять из которых - абазины, карачаевцы, русские, ногайцы и черкесы - являются субъектообразующими.