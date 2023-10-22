В нацпарке под Смоленском экотропу к лошадям Пржевальского оборудовали для людей с ОВЗ

Протяженность основной тропы составляет 850 м

ТАСС, 22 октября. Экологическую тропу к вольерному комплексу с лошадями Пржевальского в национальном парке "Смоленское Поозерье" оборудовали для людей с ограниченными возможностями здоровья, также провели реконструкцию наружной части комплекса, оборудовали рекреационную площадку, сообщила ТАСС начальник отдела развития туризма нацпарка Оксана Солар.

"Мы полностью сделали реконструкцию наружной части вольера для лошадей Пржевальского. Также сделана рекреационная площадка перед вольерами, она оборудована пандусом, по которому можно спуститься к новому месту для кормления, покормить их морковкой", - сказала собеседница агентства.

Как отметила начальник отдела развития туризма нацпарка, проект по обновлению экологической тропы проходил в несколько этапов. Кроме подготовки основной тропы, которая начинается у остановки "Санаторская" и имеет протяженность 850 м, специалисты подготовили и установили информационные аншлаги. Благоустройство провели на средства благотворительного просветительского фонда содействия сохранению природного и культурного наследия "Заповедное посольство".

Национальный парк "Смоленское Поозерье" расположен к северу от Смоленска в 500 км от Москвы. Рельеф с речными долинами и 35 озерами, которые и дали название парку, оставило тут последнее оледенение, завершившееся 11 тыс. лет назад. Расстояние от трассы М-9 до ближайшей границы нацпарка составляет около 100 км.

Русский географ и путешественник Николай Михайлович Пржевальский (1839-1888 годы) - уроженец Смоленской губернии, родился в деревне Кимборово бывшего Ельнинского уезда. При проведении исследований он открыл новые виды животных, среди которых дикий верблюд, гималайский медведь, а также дикая лошадь, которую назвали в честь ученого лошадью Пржевальского.