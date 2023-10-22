Во Франции 183 школьника отстранили от занятий за экстремизм

Некоторые из них открыто угрожали преподавателям или были уличены в оправдании терроризма, сообщил министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь

ПАРИЖ, 22 октября. /ТАСС/. Власти Франции приняли решение об отстранении от учебы 183 школьников в связи с проявлениями экстремизма с их стороны во время церемоний в память об убитых радикалами преподавателях Самюэле Пати (2020 год) и Доминике Бернаре (2023 год). Об этом сообщил министр национального образования и по делам молодежи Габриэль Атталь.

"Десятки учеников привлекают наше самое пристальное внимание. 183 учащихся не вернутся в школы [после осенних каникул] 6 ноября, пока в отношении них не будет вынесено решение дисциплинарного совета", - заявил он в эфире телеканала BFMTV. Некоторые из них открыто угрожали преподавателям или были уличены в оправдании терроризма, уточнил Атталь.

Министр добавил, что "их нельзя отпускать в свободное плавание", но и "нельзя оставлять в компании других школьников". В то же время он выразил мнение, что образование играет важную роль в борьбе с радикализацией.

В общей сложности на памятных церемониях, прошедших 16 октября в школах страны, было зафиксировано 500 различных инцидентов, в ходе которых отдельные ученики отказывались почтить память погибших педагогов или нарушали порядок.

16 октября во всех школах республики прошли мероприятия в память об убитом радикальным исламистом в октябре 2020 года школьном учителе истории и географии Самюэле Пати. Также в тот день отдавали дань памяти преподавателю литературы Доминику Бернару, который погиб в результате нападения на школу в Аррасе на севере Франции вооруженного ножом 20-летнего злоумышленника. После этого нападения в стране был введен наивысший уровень террористической угрозы.