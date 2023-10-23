23 октября, 03:02

В Москве ожидаются облачная погода и до плюс 8 градусов

Атмосферное давление в столице составит около 737 мм ртутного столба

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшой дождь ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем температура воздуха в городе составит 6-8 градусов тепла. В ночь на вторник она может опуститься до плюс 1 градуса.

Ветер слабый. Атмосферное давление составит около 737 мм ртутного столба.

В Подмосковье в понедельник температура будет колебаться в пределах от плюс 6 до плюс 11 градусов. В ночь на вторник столбики термометров могут опуститься до отметки минус 1 градус. 

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