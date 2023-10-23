Токаев предложил создать коалицию стран для развития первичной медпомощи

По словам президента Казахстана, целью структуры должно стать продвижение принципов профилактики и здравоохранения

АСТАНА, 23 октября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил при поддержке Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) создать специальную международную структуру, которая поможет улучшить предоставление первичной медико-санитарной помощи (ПМСП).

В понедельник в казахстанской столице открылась Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи, посвященная 45-летию принятия Алма-Атинской декларации и пятилетию принятия декларации Астаны по ПМСП.

"Глобальное предоставление ПМСП выиграет от создания специальной структуры для координации деятельности. Я предлагаю при поддержке ВОЗ создать коалицию стран по ПМСП. Основной задачей этой коалиции должно стать дальнейшее продвижение принципов профилактики и здравоохранения, а также выработка совместных рекомендаций по развитию ПМСП", - сказал он на открытии конференции.

Международная конференция на тему "Политика и практика в сфере первичной медико-санитарной помощи: стремиться к высоким результатам" организована правительством Казахстана при поддержке Всемирной организации здравоохранения и Детского фонда ООН. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 600 делегатов в очном формате и свыше 1 тыс. - в режиме онлайн.