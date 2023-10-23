ВОЗ заявила о приверженности развитию первичной медико-санитарной помощи

Гендиректор организации Тедрос Аданом Гебрейесус назвал качественное здравоохранение фундаментом для безопасности, развития и мира

АСТАНА, 23 октября. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) привержена развитию первичной медико-санитарной помощи (ПМСП) путем привлечения инвестиций в эту сферу. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Аданом Гебрейесус.

В понедельник в Астане открылась Глобальная конференция по первичной медико-санитарной помощи, посвященная 45-летию принятия Алма-Атинской декларации и пятилетию принятия декларации Астаны по ПМСП.

"ВОЗ выражает приверженность работе с государственными и многосторонними организациями, молодежью, гражданским обществом для развития систем ПМСП путем приоритизации инвестиций", - сказал Гебрейесус на открытии мероприятия.

По его словам, развитие ПМСП заключается не только в количественных и качественных показателях. "Мы здесь говорим о милосердии, и человек должен находиться в центре всех наших усилий. Качественное здравоохранение - это не предмет роскоши, оно является фундаментом для безопасности, развития и мира", - отметил гендиректор ВОЗ.

Международная конференция на тему "Политика и практика в сфере первичной медико-санитарной помощи: стремиться к высоким результатам" организована правительством Казахстана при поддержке ВОЗ и Детского фонда ООН. Ожидается, что в мероприятии примут участие около 600 делегатов в очном формате и свыше 1 тыс. - в режиме онлайн.