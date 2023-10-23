В Тюмени начнут производить VR-очки для реабилитации пациентов после инсульта в 2024 году

Проект получил грантовую поддержку в размере 500 тыс. рублей

ТЮМЕНЬ, 23 октября. /ТАСС/. Производство VR-очков для ранней нейрореабилитации пациентов после инсульта, которые разработали ученые Тюменского медуниверситета (ТМУ), начнется в 2024 году. Проект получил грантовую поддержку, сообщили ТАСС в пресс-службе университета.

"Ученые Тюменского медицинского университета совершенствуют методику и технические средства ранней нейрореабилитации пациентов. Очки виртуальной реальности с визуальной имитацией для помощи больным с острым нарушением мозгового кровообращения разрабатывает ассистент кафедры медицинской профилактики и реабилитации Ольга Александровна Шукалович. <…> Планируется, что производство VR-очков для ранней нейрореабилитации пациентов начнется в 2024 году", - говорится в сообщении.

Проект победил в конкурсе "Умник" и получил грантовую поддержку Фонда содействия инновациям в размере 500 тыс. рублей. В вузе добавили, что VR-очки можно будет использовать для восстановления двигательной активности пациентов после инсульта в остром периоде заболевания как отдельно, так и вместе со специализированным велотренажером, также используемым для восстановления пациентов.

Ассистент кафедры медицинской профилактики и реабилитации ТМУ Ольга Шукалович отметила востребованность такого средства восстановления на рынке и добавила, что их разработка отличается от игровых моделей VR-очков и шлемов, так как она предназначена только для медицинских целей. "Разрабатываемое устройство <…> будет снабжено акселерометром, лазерным датчиком позиционирования, датчиком приближения, контролером движения, двумя экранами, которые выдают общее рекордное разрешение. Предусматривается возможность регулировать ширину оправы, фокусное расстояние и близость к глазам, а также симметрично изменять межзрачковое расстояние, очки будут легкими и безопасными для пациента и медицинского работника", - поделилась она.