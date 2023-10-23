В Подмосковье врачи спасли напоровшегося на нож грибника

Операция длилась не более 20 минут, сказали в пресс-службе Министерства здравоохранения

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Врачи больницы в Подмосковье смогли помочь мужчине, который вышел в лес за грибами и случайно напоролся на нож. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения Московской области.

Уточняется, что в Солнечногорскую больницу поступил 74-летний мужчина с ножевым ранением в грудь. Мужчина рассказал, что пошел за грибами с большим кухонным ножом, но по неосторожности споткнулся о дерево и напоролся на нож. С помощью рентгена врачи выявили пневмоторакс - патологическое скопление воздуха или других газов в плевральной полости, приводящее к нарушению вентиляционной функции легких и газообмена при дыхании. Хирурги провели дренирование плевральной полости, благодаря этому эмфизема сошла, и легкое расправилось.

"Операция была непродолжительной и длилась не более 20 минут. Кровопотеря составила около 400 мл. Контрольные снимки после удаления дренажа подтвердили, что состояние пациента удовлетворительное. Рана зажила быстро. При выписке мы напомнили пациенту о необходимости соблюдения техники безопасности", - приводятся в тексте слова хирурга Солнечногорской больницы Виктора Максютенко.

Врачи напомнили, что при подобных ситуациях с проникающим ранением ни в коем случае нельзя самостоятельно извлекать предмет из себя - это может вызвать кровопотерю, необходимо зафиксировать предмет и в экстренном порядке вызвать скорую помощь или направиться в больницу.