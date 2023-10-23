23 октября, 07:46

Red Wings планирует запустить прямые рейсы Самарканд - Казань

По данным компании Uzbekistan Airports, их будут выполнять с 30 октября 2023 года

ТАШКЕНТ, 23 октября. /ТАСС/. Российская авиакомпания Red Wings 30 октября запускает прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Казань - Самарканд - Казань. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

"Планируется, что авиасообщение между городами стартует с 30 октября 2023 года. Рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз в неделю по понедельникам", - говорится в сообщении.

Red Wings - российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. На сегодняшний день самолеты этого авиаперевозчика выполняют рейсы из пяти городов Российской Федерации в пять городов Узбекистана. 

Теги:
УзбекистанРоссия
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация