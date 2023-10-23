Red Wings планирует запустить прямые рейсы Самарканд - Казань

По данным компании Uzbekistan Airports, их будут выполнять с 30 октября 2023 года

ТАШКЕНТ, 23 октября. /ТАСС/. Российская авиакомпания Red Wings 30 октября запускает прямые регулярные пассажирские рейсы по маршруту Казань - Самарканд - Казань. Об этом сообщила пресс-служба компании Uzbekistan Airports.

"Планируется, что авиасообщение между городами стартует с 30 октября 2023 года. Рейсы будут выполняться на регулярной основе один раз в неделю по понедельникам", - говорится в сообщении.

Red Wings - российская авиакомпания, базирующаяся в аэропорту Домодедово, специализируется на регулярных и чартерных пассажирских перевозках. На сегодняшний день самолеты этого авиаперевозчика выполняют рейсы из пяти городов Российской Федерации в пять городов Узбекистана.