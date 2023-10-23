Более 2 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию с начала года

По итогам профосмотров удалось выявить 1 798 случаев онкологии

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Свыше 2 млн человек с начала 2023 года прошли диспансеризацию и профилактические осмотры в поликлиниках Московской области. Благодаря этому у пациентов выявили более 86 тыс. заболеваний, о которых они ранее не знали, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения региона.

"Диспансеризация позволяет на ранней стадии обнаружить различные заболевания, а также держать под контролем развитие хронических патологий. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 2 млн человек. В результате у них было выявлено 86 тыс. различных заболеваний, о которых пациенты не знали", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Московской области Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что пройти бесплатную диагностику своего здоровья можно в поликлинике, к которой имеется прикрепление. Ррезультат прохождения исследований можно узнать через телемедицинскую консультацию. На онлайн-приеме врач расскажет о результатах диагностики и при необходимости направит на углубленное обследование. Кроме того, если пациент в течение года прошел комплекс исследований, входящий в первый этап диспансеризации, ему также будет направлено заключение с указанием результатов диагностики.

В Минздраве подчеркнули, что по итогам диспансеризации с начала года удалось выявить 1 798 случаев онкологии, в том числе 539 случаев рака молочной железы, 234 случая рака предстательной железы, 199 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на лечение.