В Москве началось строительство эстакады через Северо-Западную хорду

Длина эстакады составит 155 м, а вместе со съездами и прилегающей улично-дорожной сети на данном этапе предусмотрено строительство порядка 2 км дорог

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Строительство ряда дорожных объектов на территории Мневниковской поймы перешло в активную стадию. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Создание ряда крупных искусственных сооружений на территории Мневниковской поймы предполагает строительство более 11 км дорог. В рамках одного из этапов формирования дорожной сети ведется строительство эстакады через Северо-Западную хорду (СЗХ) со съездами на улицу Нижние Мневники и проектируемый проезд №1165. Сейчас выполняются устройство бетонных опор и сборка металлоконструкций будущего искусственного сооружения, ведутся земляные работы", - сказал Бочкарев, слова которого приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Он уточнил, что длина эстакады составит 155 м, а вместе со съездами и прилегающей улично-дорожной сети на данном этапе предусмотрено строительство порядка 2 км дорог.

Гендиректор АО "Мосинжпроект" (оператор развития территорий ряда крупных градостроительных проектов столицы, включая территорию Мневниковской поймы) Юрий Кравцов заявил, что в рамках реализации проекта эстакады через СЗХ также началось строительство надземного пешеходного перехода через улицу Нижние Мневники и подземного пешеходного перехода на пересечении Проектируемых проездов 1165 и 1166. По его словам, новая инфраструктура обеспечит удобную связь между набережной Москвы-реки и территорией около станции "Мневники" Большой кольцевой линии метро. "Надземный переход будет состоять из двух пролетных строений длиной порядка 42 м и 33 м с промежуточной опорой. Это интересное с точки зрения архитектуры сооружение: переход будет напоминать стеклянную трубу, а часть фасадов и поперечные кольца светопрозрачной части будут ярко-красного цвета", - цитирует пресс-служба Кравцова.

Созданием проекта эстакады и переходов занимаются специалисты проектного института холдинга "Мосинжпроект". Замгендиректора по реализации крупных градостроительных проектов компании Андрей Антипов отметил, что также в активной фазе строительства находится другой дорожный объект Мневниковской поймы, создаваемый с участием проектировщиков инжинирингового холдинга, - автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева. "Идет возведение и бетонирование опор моста со стороны района Фили, а со стороны поймы возведение опор полностью завершено. На площадку завезены металлоконструкции, строители приступили к их сборке и установке. Длина моста составит 232 м", - приводятся в сообщении слова Антипова.

Антипов напомнил, что еще ряд искусственных сооружений, которые призваны повысить доступность для горожан объектов Мневниковской поймы, находятся на стадии проектирования, в частности автомобильный мост в сторону Новозаводской улицы и два пешеходных моста, соединяющих пойму с парком "Фили" и районом Крылатское.