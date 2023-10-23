23 октября, 10:20
Палестино-израильский конфликт

"Врачи без границ" заявили, что медики в Газе вынуждены оперировать без анестезии

В организации отметили, что у врачей в секторе Газа не хватает лекарств

НЬЮ-ЙОРК, 23 октября. /ТАСС/. Врачи в секторе Газа вынуждены без препаратов для анестезии оперировать гражданских лиц, пострадавших из-за эскалации палестино-израильского конфликта. Об этом сообщил руководитель миссии международной гуманитарной организации "Врачи без границ" (MSF) в Иерусалиме Лео Канс.

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По его словам, врачам приходится "делать операции без корректной дозы [обезболивающих] веществ и морфина". "Среди раненых, к сожалению, много детей. Я беседовал с одним из наших врачей, который накануне принял 10-летнего пациента с ожогами 60% поверхности тела, и у него не оказалось обезболивающих", - сказал он телеканалу CNN.

Канс отметил, что, помимо препаратов для анестезии, врачам в секторе Газа необходимы аптечки и хирургические наборы. "Нет никаких оснований блокировать доступ населения к критически важным медикаментам", - подытожил он.

Ранее исполнительный директор американского отделения MSF Аврил Бенуа сообщила CNN, что врачи в секторе Газа могут столкнуться с необходимостью делать выбор между пациентами при проведении операций из-за нехватки медикаментов, в том числе препаратов для анестезии. 

Теги:
РоссияПалестино-израильский конфликт
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