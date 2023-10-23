В Цзинане появился парк в честь 30-летия побратимства с Нижним Новгородом

В парке установили баннеры с достопримечательностями, среди них Георгиевская башня Кремля, памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову, часть Чкаловской лестницы, кафедральный собор Александра Невского и памятник самому Невскому

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 23 октября. /ТАСС/. Парк в честь 30-летнего юбилея побратимских отношений Цзинаня и Нижнего Новгорода появился в Цзинане, написал глава российского города Юрий Шалабаев.

"В следующем году нашей дружбе с Цзинанем исполняется 30 лет, и это одна из самых долгих и крепких дружеских связей Нижнего Новгорода с иностранным городом. Парк стал отличным подарком к грядущему юбилею", - написал Шалабаев.

Парк, по словам главы города, расположен среди гор, в нем располагается детская площадка, спортивная зона. Кроме того, в парке разместили арт-объект в виде оленей, которые являются символом Нижнего Новгорода.

Также в парке установили баннеры с достопримечательностями, среди них Георгиевская башня Кремля, памятник летчику-испытателю Валерию Чкалову, часть Чкаловской лестницы, кафедральный собор Александра Невского и памятник самому Невскому.

"Чтобы жители Цзинаня еще ближе познакомились с Нижним Новгородом, планируем разместить там специальный QR-код с информацией о нашем городе", - добавил Шалабаев.

Он напомнил, что это уже второе тематическое пространство Нижнего Новгорода в Китае. Ранее подобный парк открылся в китайском городе Хэфэй.

Открытие центра

Также в Цзинане начал работу экономический, культурно-образовательный и туристический центр Нижнего Новгорода, сообщил Шалабаев. "Сегодня уже прошли встречи нижегородских бизнесменов и представителей вузов с китайскими партнерами. Уверен, начало долгосрочному сотрудничеству положено", - прокомментировал Шалабаев.

Он рассказал, что в центре планируют проводить встречи по совместным проектам в области молодежной политики, образования, туризма, культуры, онлайн-экскурсии для китайских школьников, выставки художников, гастроли творческих коллективов.