В Красноярске построят первый пятизвездочный отель в 2026 году

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план реализации стратегии, в рамках которой планируют реализовать проект

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Первый пятизвездочный гостиничный комплекс с парковкой и офисно-деловым центром появится в Красноярске в 2026 году. Это следует из опубликованного на сайте кабмина РФ плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

"Строительство гостиничного комплекса пять звезд в Красноярске с автомобильной парковкой, офисно-деловым центром. <…> Срок исполнения проекта 2026 год", - говорится в документе.

Также в стратегии отмечается, что к 2030 году в Красноярске появится два новых четырехзвездочных отеля - на территории фанпарка "Бобровый лог" и в районе ландшафтного парка "Юдинская долина". Недалеко от Красноярска в городе Дивногорске в районе залива Шумиха построят загородный отель пять звезд.

В Красноярске работает несколько сертифицированных четырехзвездочных отелей - "Октябрьская", "Новотель", "Хилтон".

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщил, что правительство РФ утвердило план реализации стратегии.