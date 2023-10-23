23 октября, 11:41

В Красноярске построят первый пятизвездочный отель в 2026 году

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил, что правительство утвердило план реализации стратегии, в рамках которой планируют реализовать проект

КРАСНОЯРСК, 23 октября. /ТАСС/. Первый пятизвездочный гостиничный комплекс с парковкой и офисно-деловым центром появится в Красноярске в 2026 году. Это следует из опубликованного на сайте кабмина РФ плана реализации Стратегии социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года.

"Строительство гостиничного комплекса пять звезд в Красноярске с автомобильной парковкой, офисно-деловым центром. <…> Срок исполнения проекта 2026 год", - говорится в документе.

Также в стратегии отмечается, что к 2030 году в Красноярске появится два новых четырехзвездочных отеля - на территории фанпарка "Бобровый лог" и в районе ландшафтного парка "Юдинская долина". Недалеко от Красноярска в городе Дивногорске в районе залива Шумиха построят загородный отель пять звезд.

В Красноярске работает несколько сертифицированных четырехзвездочных отелей - "Октябрьская", "Новотель", "Хилтон".

В понедельник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями, сообщил, что правительство РФ утвердило план реализации стратегии. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияКрасноярский край
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация