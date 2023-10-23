Главный вход Российской государственной библиотеки открыли после двух лет реставрации

Архитекторы, в частности, проработали расположение помещений "Ленинки"

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Входная группа главного корпуса Российской государственной библиотеки (РГБ, "Ленинка") открылась для посетителей в понедельник после масштабной реставрации, которая началась в 2021 году, передает корреспондент ТАСС.

Экскурсию по обновленному первому подъезду для министра культуры РФ Ольги Любимовой, президента Российского книжного союза Сергея Степашина, которые пришли поздравить коллектив РГБ, а также почетных гостей и журналистов провел генеральный директор РГБ Вадим Дуда. Собравшихся также "поприветствовали" воссозданные при помощи искусственного интеллекта главные архитекторы исторического здания главной библиотеки страны Владимир Щуко и Владимиром Гельфрейх.

Виртуальные архитекторы познакомили гостей с архивными фотографиями процесса строительства, первых читателей и интерьеров. Центральной точкой экскурсии стала одна из визитных карточек "Ленинки" - отреставрированная в историческом интерьере мраморная лестница, по ступеням которой первой поднялась министр культуры РФ.

"Считается, что порядка 120 млн человек прошли по этой лестнице, прежде чем начался процесс трепетной и серьезной реставрации, которая длилась почти полтора года, - сказала Любимова, поблагодарив около 3 тыс. реставраторов за проделанную работу. - Наверное, многие из вас помнят, как выглядело это два года назад. Сейчас уже трудно представить, как <...> люди пробегали мимо пространства, напоминающего вестибюль метро, напоминающего о том, что когда-то оно было уникальным, созданным уникальными архитекторами, задумавшимся как вход в некое сакральное пространство, огромное, фантастическое, хранящее миллионы уникальных фолиантов. Нам это очень дорого, нам очень дорого, что первые почти 2,5 тыс. квадратных метров вернулись в это первозданное состояние".

Модернизация снаружи и внутри

Помимо возвращения внутреннему интерьеру первого подъезда "Ленинки" исторического облика и функционала, архитекторы проекта также проработали расположение помещений библиотеки. В едином пространстве теперь находятся гардероб, обновленные информационные сервисы и группа записи. Директор РГБ подчеркнул, что библиотека стала намного современнее не только внешне. В частности, теперь получить читательский билет можно в электронном формате - через сайт госуслуг или на сайте "Ленинки", а также скачав специальное мобильное приложение. Теперь для каждого будет сгенерирован QR-код, который послужит пропуском и одновременно избавит читателей от контрольных листов, по которым они раньше получали и сдавали книги.

"Нам очень важно, что именно в этом месте сосредоточен центр компетенции всей той цифровой работы, которая ведется в современном библиотечном деле. Это еще тысяча человек, которые очень серьезно трудились, брали на себя ответственность, учились заново, потому что весь процесс цифровизации очень сложный, очень новый для всех нас. Нам очень важно, что именно отсюда, из, казалось бы, самого архаичного пространства рождаются новые методики общения с современной молодежью, рождаются новые проекты, которые потом служат примером для всей нашей страны", - сказала, в свою очередь, министр культуры.

В дальнейшем в "Ленинке" появится система хранения, где читатели смогут оставить свои вещи. Также откроется кофейня, доступная не только посетителям с читательским билетом, но и гостям библиотеки, впервые посетившим "Ленинку". В библиотеке восстановили вентиляцию, проработали все инженерные системы и системы противопожарной безопасности. Также в РГБ появился полноценный доступ для маломобильных читателей.

"Главное, что происходит в "Ленинке", - мы сохраняем очень большое уважение и любовь к этой великой библиотеке и великому достоянию, которое мы должны передать будущим поколениям. Мы работаем каждый день, чтобы еще сотни миллионов читателей и будущих поколений прикоснулись к сокровищам знаний и получили то вдохновение, которое дает только "Ленинка", - заключил Дуда.

Входная группа главного корпуса "Ленинки" закрылась на реставрацию 1 сентября 2021 года. Все это время библиотека работала в обычном режиме, зайти в нее можно было через подъезд № 6. Вопрос о реставрации входной группы "Ленинки" подняли после проведенных в период с 2019 по 2020 год обследований библиотеки, результаты которых показали, что состояние конструктива здания, его инженерных систем и убранства вестибюля не соответствует современным нормам эксплуатации, содержанию библиотеки и представлениям читателей об удобстве пользования. В настоящее время "Ленинка" приступила к реставрации скульптурного ряда на фронтоне главного здания, который насчитывает 22 трехметровые фигуры.