В Португалии умер самый старый пес в мире

Алентежский мастиф Боби дожил до 31 года и 165 дней

ЛОНДОН, 23 октября. /ТАСС/. Пес по кличке Боби, попавший в Книгу рекордов Гиннесса как самая пожилая собака в истории, умер в возрасте 31 года в Португалии. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте всемирной книги рекордов.

"Боби дожил до 31 года и 165 дней. Он скончался 21 октября в своем доме в португальской деревне Кокейруш, где прожил всю свою жизнь вместе с семьей Коста", - утверждается в заявлении.

Пес сторожевой породы алентежский мастиф родился 11 мая 1992 года. В Книгу рекордов Гиннесса Боби попал в феврале этого года, на тот момент псу было более 30 лет. Его возраст подтверждается записями ветеринарной службы муниципалитета Лейрия и государственной ветеринарной базы данных. Средняя продолжительность жизни алентежских мастифов составляет от 12 до 14 лет.

Предыдущим рекордсменом-долгожителем, согласно книге рекордов, была австралийская пастушья собака Блюи, прожившая 29 лет на юго-западе Австралии и усыпленная в 1939 году из-за тяжелой болезни. Ее возраст также подтвержден документами. Окончательного подтверждения не получил рекорд умершей в 1984 году собаки по кличке Чила - помеси лабрадора-ретривера с австралийской пастушьей собакой. По слова ее хозяина, ей было 32 года и 3 дня.