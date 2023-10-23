В закладке сквера Ломоносова в Шэньчжэне принял участие ректор МГУ Садовничий

Церемония прошла на территории кампуса совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ, сообщила пресс-служба российского вуза

МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. Сквер имени Михаила Васильевича Ломоносова появится в китайском Шэньчжэне, где расположен вуз, созданный Московским государственным университетом и Пекинским политехническим институтом (Университет МГУ-ППИ). В церемонии закладки сквера принял участие ректор МГУ Виктор Садовничий, сообщает пресс-служба российского университета.

"Ректор Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова академик Виктор Садовничий 23 октября принял участие в церемонии закладки сквера имени Михаила Ломоносова на территории кампуса Совместного российско-китайского университета МГУ-ППИ в городе Шэньчжэне (провинция Гуандун, Китай)", - говорится в сообщении.

Глава МГУ оформил табличку с наименованием сквера и поставил подпись. Позже текст будет выбит в камне и размещен на территории нового пространства. Событие значимо не только для развития научного сотрудничества между РФ и КНР, но и "способствует повышению узнаваемости российских ученых в Китае и мире, привлекает больше будущих исследователей встать на путь уникальных открытий", отметили в Московском госуниверситете.

Садовничий, чьи слова приводит пресс-служба МГУ, напомнил о том, что в 2024 году инициаторы основания Университета МГУ-ППИ в Шэньчжэне отметят десятую годовщину подписания соответствующих документов. Вуз за эти годы "стал флагманом сотрудничества" двух стран в сфере высшего образования, науки и инноваций, считает ректор.

Визит главы МГУ в Китай проходит в рамках Открытой недели Nauka 0+, которую с 24 по 29 октября организуют Университет МГУ-ППИ, Московский госуниверситет им. М. В. Ломоносова, Пекинский политехнический институт и Минобрнауки РФ. Программа включает в себя лекции более 50 членов Российской и Китайской академий наук, выставки, научные шоу, экскурсии и другие форматы встреч.

О МГУ-ППИ

Совместный университет МГУ-ППИ - проект правительства Шэньчжэня, Пекинского политехнического института и Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Это первый совместный университет, созданный Китаем и Россией. Меморандум о взаимопонимании между министерствами образования двух стран о сотрудничестве в реализации инициативы был подписан в мае 2014 года в рамках официального визита президента РФ Владимира Путина в КНР. В сентябре 2017 года в вузе прошли первые занятия.

По программам бакалавриата, магистратуры и аспирантуры в МГУ-ППИ ведется обучение на факультете вычислительной математики и кибернетики, филологическом факультете, факультете наук о материалах, биологическом, экономическом и географическом факультетах, уточнили в пресс-службе МГУ. Сегодня в университете обучается около 2 тысяч студентов и работают свыше 500 преподавателей и научных сотрудников, более 300 из них - иностранные специалисты, в том числе ведущие российские ученые.