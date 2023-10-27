Работники завода "Лукойл нефтохим Бургас" провели акцию протеста, перекрыв дороги

Они выступили против планов некоторых политиков досрочно запретить предприятию использовать российскую нефть для нужд производства

СОФИЯ, 27 октября. /ТАСС/. Работники нефтеперерабатывающего завода "Лукойл нефтохим Бургас" перекрыли выезд из города Бургас в сторону Софии, протестуя против планов некоторых политиков страны досрочно запретить предприятию использование российской нефти для нужд производства. Об этом сообщает Болгарское национальное телевидение.

"Мы опасаемся, что подобного рода запрет приведет к остановке завода и мы потеряем свои рабочие места", - заявили участники акции. Ранее представители профсоюза нефтехимиков призвали политиков не использовать заявления о российской нефти как средство давления на предприятие и предупредили о готовности к массовым протестам.

Премьер-министр Болгарии Николай Денков сообщил журналистам на брифинге в Брюсселе, что считает протест работников завода справедливым. "Я считаю, что они имеют основание для протеста. С вопросом об исключении [на поставки российской нефти для нужд предприятия] надо действовать очень внимательно, если резко отменим разрешение на ее использование, то это создаст огромные риски. Первые - для граждан, которые столкнутся с высокой ценой на топливо, если его будет не хватать, второе - для работников завода. Я уже дал распоряжение подготовить мою встречу с работниками предприятия", - сказал он.

Акции протеста в Бургасе продолжалась около двух часов, в ней приняло участие около тысячи работников завода.