Начальник подмосковного главка МВД наградил пенсионера, задержавшего грабителя в Щелкове

Глава ГУ МВД России по региону отметил, что поступок мужчины - это пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Начальник ГУ МВД России по Московской области Виктор Пауков вручил благодарственное письмо и памятный подарок 72-летнему жителю Щелково Михаилу Макарову, который задержал грабителя, выхватившего телефон у подростка, когда тот возвращался домой.

"Поступок Михаила Викторовича - это пример активной гражданской позиции для всех, в том числе и для сотрудников полиции. Такое взаимодействие полицейских и граждан помогает в раскрытии преступлений, задержании нарушителей закона, а также укрепляет доверие друг к другу. Проявления неравнодушия, отзывчивости, мужества, взаимодействие граждан и правоохранительных органов позволяют обеспечивать правопорядок и законные интересы граждан", - процитировали начальника подмосковного главка полиции в пресс-центре МВД России.

В полицию 23 октября поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный выхватил мобильный телефон у ее несовершеннолетнего сына, когда он возвращался домой из школы, и попытался скрыться. Очевидцем данного преступления стал 72-летний мужчина, который в этот момент ремонтировал свой автомобиль. Он преградил путь правонарушителю и удерживал его до прибытия на место событий сотрудников полиции.

Задержанным оказался ранее неоднократно судимый местный житель 1988 года рождения. В правоохранительных органах ТАСС уточнили, что пенсионер ранее проходил спортивную и огневую подготовку, поэтому быстро сориентировался в ситуации и смог задержать грабителя, подставив ему подсечку. Задержанный грабитель ранее привлекался к ответственности за кражу и перевозку наркотиков. По факту попытки грабежа возбуждено уголовное дело (ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 2 ст. 161 УК РФ).