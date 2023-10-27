В Петербурге открыли автомобильное движение на Рыбацком мосту спустя 20 лет

Специалисты также отремонтировали подходы к мосту, расширили тротуар и благоустроили прилегающую территорию

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 октября. /ТАСС/. Ремонт завершен на Рыбацком мосту в Петербурге, спустя 20 лет по нему запустили автомобильное движение и расширили тротуар до 3 м. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

"Восстановлен мост через реку Славянку в створе Рыбацкого проспекта и Славянской улицы. Последний раз его капитально ремонтировали в 1980 году. За это время из-за коррозии балок на железобетонных пролетных строениях появились многочисленные дефекты. Более 20 лет мост был закрыт для автомобилистов", - говорится в сообщении.

В пресс-службе также добавили, что теперь на этом месте практически заново построена современная переправа для всех видов автотранспорта. Она стала альтернативой Славянскому мосту. Строительно-монтажные работы заняли около года. На это время был обустроен временный пешеходный мост.

Помимо конструкций самого моста, отремонтированы подходы к нему. Параметры переправы, в том числе грузоподъемность, теперь соответствуют современным нормативам. Общая длина моста не изменилась и составила 139,6 м. Тротуар по низовой стороне был расширен до 3 м, благодаря чему мост стал удобнее для маломобильных горожан. Также была благоустроена прилегающая территория.

Деревянный Рыбацкий мост через реку Славянку был сооружен еще в первой половине 19-го века и получил название Усть-Славянский. В годы блокады он был разобран. В 1957 году на этом месте построили новый пятипролетный мост. В 1997 году мост переименован в Рыбацкий - по историческому району Рыбацкое.