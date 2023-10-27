Число прибывших в Псков на постоянное жительство латышей выросло за год в 10 раз

В регион переехали 199 человек

ПСКОВ, 27 октября. /ТАСС/. Число жителей Латвии, переехавших в Псковскую область на постоянное проживание, увеличилось в 2023 году в 10 раз: в регион прибыло почти 200 человек, которые нашли здесь работу и получили место регистрации. Об этом сообщила губернатору Михаилу Ведерникову председатель регионального комитета по труду и занятости Алена Трунова.

"По переселенцам. Это хороший источник кадров, потому что приезжают чаще всего квалифицированные специалисты. У нас наметился прирост во втором полугодии по гражданам, приезжающим из Латвии. Если в прошлом году приезжали 7-10 человек, то в этом году [приехали] 199 человек. Это и участники госпрограммы [по переселению соотечественников], и члены их семей", - сказала Трунова, видеозапись доклада которой глава региона разместил в своем Telegram-канале.

По ее словам, из Латвии в 2023 году приезжают в Псковскую область в основном на постоянное проживание. От этой категории граждан в адрес властей поступает "много обращений в контексте помощи с жильем и с регистрацией". Губернатор Михаил Ведерников предложил увеличить на 2024 год средства на приобретение служебного жилья для приезжающих специалистов, в том числе для врачей и учителей.