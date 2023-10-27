К дому Ли Кэцяна массово возлагают цветы

Во многие букеты вложены открытки

ГОНКОНГ, 27 октября. /ТАСС/. Жители китайского города Хэфэй (провинция Аньхой, Восточный Китай) массово возлагают цветы к дому, в котором вырос умерший в ночь на пятницу экс-премьер Госсовета КНР Ли Кэцян. Об этом сообщила гонконгская газета "Синдао жибао".

Как отмечает издание, с самого утра люди начали приносить цветы к дому №80 на улице Хунсинлу, где в молодости жил Ли Кэцян. К вечеру во дворе лежали сотни букетов из желтых и белых хризантем в черной упаковочной бумаге, которые являются традиционным символом траура в Китае.

Во многие букеты вложены открытки, в подписях к которым люди выражали свою скорбь. В них Ли Кэцяна называют "народным премьером", которого "будут помнить всегда".

Как отмечает газета, тело Ли Кэцяна самолетом было доставлено из Шанхая в Пекин.

Ли Кэцян запомнился многим жителям Китая как харизматичный политик, который неоднократно подчеркивал обязанность правительства заботиться о широких слоях населения. В 2020 году во время пресс-конференции по итогам сессии Всекитайского собрания народных представителей (парламент страны) Ли Кэцян указал, что при официальном среднегодовом доходе на душу населения в 30 тыс. юаней (около $4,2 тыс. по действовавшему на тот момент курсу) 40% населения, или около 600 млн жителей Китая, живут на доход в примерно 1 тыс. юаней (около $140) в месяц.

Ли Кэцян умер в Шанхае в возрасте 68 лет. Причиной смерти стал сердечный приступ. Ли Кэцян занимал пост премьера Государственного совета КНР с 2013 по 2023 год. В марте 2023 года на посту главы правительства его сменил Ли Цян.