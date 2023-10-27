Минцифры планирует продолжить подключение школ к Wi-Fi в 2024 году

По словам заместителя министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олега Качанова, активная работа в этом направлении также проводилась в 2020-2022 годах

НОВОСИБИРСК, 27 октября. /ТАСС/. Подключение школ к Wi-Fi после перерыва продолжится в 2024 году. Об этом рассказал заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов на форуме региональной информатизации "Проф-IT" в Новосибирске.

"2024 год - мы договорились, что деньги опять будут, и мы продолжим работу по подключению школ и, непосредственно, классов к Wi-Fi сети", - сказал Качанов.

По его словам, активная работа проводилась в 2020-2022 годах. Тогда Wi-Fi был проведен к примерно 10 тыс. школ. В 2023 году продолжить работу не удалось.