Умерла Армита Гераванд, впавшая в кому после предполагаемого задержания в метро Тегерана

Студентке было 16 лет

ДУБАЙ, 28 октября. /ТАСС/. Шестнадцатилетняя Армита Гераванд, которая впала в кому после того, как ее, вероятно, задержали в Тегеране из-за нарушения правил ношения хиджаба, умерла. Об этом сообщило агентство Fars.

Как отмечается в сообщении, Гераванд, "16-летняя студентка, потерявшая сознание в метро, умерла, несмотря на усилия врачей". Согласно медицинскому заключению, которое приводит агентство, девушка потеряла равновесие после "внезапного падения артериального давления" и получила черепно-мозговую травму, которая стала причиной гипоксии и отека головного мозга.

В начале октября двое представителей иранско-курдской правозащитной организации Hengaw заявили агентству Reuters, что Гераванд впала в кому после того, как ее задержали в метро Тегерана за отсутствие хиджаба. Как утверждают правозащитники, 1 октября на одной из станций метро полицейские, отвечающие за соблюдение исламского дресс-кода, применили к девушке грубую силу. Пострадавшую доставили в местный военный госпиталь в критическом состоянии.

В свою очередь иранское государственное агентство IRNA распространило запись с камеры видеонаблюдения, установленной в метро Тегерана. На кадрах, как утверждается, запечатлена Гераванд, которая заходит в поезд в компании двух других девушек. После этого пострадавшую почти сразу выносят без сознания на платформу. Является ли запись подлинной и не подвергалась ли она редактированию, неясно.

Кроме того, агентство IRNA опубликовало интервью с родителями девушки, которые рассказали, что у их дочери упало кровяное давление, она потеряла равновесие и ударилась головой. Правозащитники утверждают, что родители дали интервью под давлением властей. Впоследствии Hengaw заявила об аресте матери Гераванд, однако иранское агентство Tasnim опровергло утверждение организации, назвав его "полной ложью".

Смерть Махсы Амини

13 сентября 2022 года 22-летняя Махса Амини была задержана полицией нравов и доставлена в полицейский участок Тегерана, где у нее произошел сердечный приступ. 16 сентября она умерла в больнице. На следующий день, когда состоялись похороны Амини, в социальных сетях распространились сообщения о том, что девушка подверглась пыткам со стороны сотрудников полиции нравов. 7 октября иранская организация судебной медицины опубликовала официальное заключение о причинах смерти девушки, в котором указывалось, что ей не были нанесены травмы.

После смерти молодой женщины по всей стране прокатилась волна массовых протестов, в ходе которых погибли более пятисот человек. Силы безопасности Ирана задержали десятки тысяч участников протестов, из которых многим были предъявлены обвинения в организации беспорядков и других тяжких преступлениях. Семь человек казнили, еще десяти вынесли смертный приговор, который пока не приведен в исполнение.